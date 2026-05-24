時間もお金も惜しまず、「最短ルート」を信じて積み上げてきた教育が、思いがけない知らせによって揺らぐことがあります。【漫画】息子の教育に何百万円も投資してきた我が家、なのに友人一家は…むむむ（全編を読む）しかも、その知らせが「ほとんどお金をかけずに成功した」という話だったとしたら、親の心は穏やかではいられません。「ここまでやれば大丈夫」と信じていた東京在住のTさん（40代）は、夫婦ともに地方出身ながら