イエローアクセントで遊び心を表現した特別仕様車とは2026年4月2日に特別仕様車「Limited Black」が発表されたスバル「クロストレック」。同モデルへの注目が高まるなか、2025年7月に設定され、同じく「Limited」をベースにした特別仕様車「Limited Style Edition」も個性的な仕立てで存在感を放っています。どのような装備内容となっているのでしょうか。【画像】これが斬新カラーの「クロストレック」です！（30枚以上）ク