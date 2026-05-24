きょう（24日）午後、岡山県瀬戸内市邑久町の住宅で火事がありました。 消防によりますと、きょう午後0時43分ごろ、瀬戸内市邑久町で、近くに住む人から「近所の建物が燃えている。中に人がいるかどうかは分からない」と消防に通報がありました。 消防車が11台が出動し、火は約2時間後に消し止められたということです。 今のところ、けが人は確認されておらず、消防は火事の原因を調べています。