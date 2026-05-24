＜日本プロゴルフ選手権 センコーグループカップ最終日◇24日◇蒲生ゴルフ倶楽部（滋賀県）◇6991ヤード・パー72＞国内男子メジャーの最終ラウンドが終了した。23歳レフティの細野勇策が1イーグル・3バーディ・3ボギーの「70」をマーク。トータル15アンダーまで伸ばし、念願のツアー初優勝を果たした。【写真】細野勇策、森の中から放った執念の一打日本人レフティとしては1991年「ダイドードリンコ静岡オープン」を制した羽川豊