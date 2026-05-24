＜ブリヂストンレディス最終日◇24日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが終了した。21歳の飛ばし屋・入谷響が4バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「71」をマーク。トータル9アンダーで逃げ切り、ツアー2勝目を果たした。 【写真】そんなに右向くの？入谷響のスイングがとんでもない前半2バーディ・ボギーなしで回り、後続と3打差でサンデーバックナインへ