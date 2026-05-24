◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー阪神（24日、東京ドーム）阪神打線が5回に奮起。2本のホームランなどで3点を先制しました。対する巨人の先発はドラフト1位ルーキー・竹丸和幸投手。4回まではわずか2安打に抑えこまれるなど打ちあぐねていました。それでも5回、1アウトから打席に向かった梅野隆太郎選手が3球目のカットボールをとらえ久々の一発。インコースへの球でしたがしっかり振り抜き、レフトスタンド中段に飛び込む先制ソロとし