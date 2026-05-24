「巨人−阪神」（２４日、東京ドーム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝に待望のプロ初本塁打が飛び出した。五回、１点を先制してなおも２死一塁の場面で打席が巡った。カウント１−１から竹丸の１４７キロ直球を力強く捉えると、一直線に伸びた打球は右中間スタンドに着弾した。節目の１号２ランはプロ５試合目、通算２０打席目でマークした。立石は一塁を回ったところでフェンスを越えたのを確認。