「ソフトバンク−日本ハム」（２４日、みずほペイペイドーム）序盤からまさかの展開となった。ここまでソフトバンク戦７戦全敗の日本ハム。初回に野村の満塁弾で幸先良く４点を先制した。しかし、二回に暗転。先発の北山が２死を奪った後、３連打を浴びて満塁に。１番正木に押し出し四球で１点を失うと、続く周東に走者一掃の三塁打を浴びて同点に追いつかれた。ベンチでは新庄監督が険しい表情を浮かべていた。さらに