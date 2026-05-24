テレビアニメ『うちの弟どもがすみません』（7月3日スタート、TOKYO MXほか、毎週金曜深0：00）先行上映イベントが24日、都内で行われ、主人公・成田糸役の大空直美、長男・源役の増田俊樹、次男・洛役の八代拓、三男・柊役の小野賢章、四男・類役の寺澤百花ら成田家のきょうだいを演じるメインキャスト5人が登壇した。【写真】舞台上で公開謝罪する『うちの弟どもがすみません』成田家キャスト陣イベントでは、本作の見どこ