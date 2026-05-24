WBO女子スーパーフライ級世界戦、マイ・ソリマン（左）にパンチを打ち込む昼田瑞希＝23日、ギザ（ゲッティ＝共同）世界ボクシング機構（WBO）女子スーパーフライ級王者の昼田瑞希（三迫）が23日、エジプトのカイロ近郊ギザで7度目の防衛戦に臨み、同級10位のマイ・ソリマン（オーストラリア）に3―0の判定で快勝した。ピラミッド前の特設会場で実施された大型興行。海外メディアによると、30歳でサウスポーの昼田はスピードや