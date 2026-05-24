男子ゴルフの国内メジャー第１戦、日本プロ選手権センコーグループカップ（読売新聞社など後援）は２４日、滋賀・蒲生ＧＣ（６９９１ヤード、パー７２）で最終日が行われ、首位タイスタートの細野勇策（２３）が通算１５アンダーで優勝し、ツアー初勝利をメジャー大会で飾った。細野は左打ちで、日本勢のレフティー選手がツアーを制したのは１９９１年の羽川豊以来、３５年ぶり。