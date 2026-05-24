◇セ・リーグ阪神─巨人（2026年5月24日東京ドーム）阪神・梅野隆太郎捕手（34）が5回に今季1号ソロを放った。0―0の5回1死だ。巨人先発・竹丸が投じた高めの変化球を完ぺきに捉え、左翼席中段への先制ソロをマーク。本塁打は23年6月4日のロッテ戦（甲子園）以来3年ぶりとなった。