【今週グサッときた名言珍言】金属バットはなぜ大差負けだった？「THE SECOND」決勝戦ネタが波紋を呼んだ観客審査員の限界「童貞卒業したら単価が上がった」（カカロニ・栗谷／テレビ東京系「あちこちオードリー」5月6日放送）◇◇◇交際経験ゼロで「誇り高き童貞」を自称し、ブレークしたカカロニ・栗谷（36）。2024年の年末、所属事務所のホームページに「御報告」と題し、交際宣言をすると、アクセス集中により