NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」が低視聴率から浮上できず、1ケタ陥落寸前である。「史実と違いすぎる」「武将に重厚感がない」「メロドラマか？」「合戦シーンがウソっぽい」と、戦国ファンからそっぽを向かれてしまったのだ。NHK大河ドラマには「架空の女性」が登場するケースが多いですが、史実と反しても恋愛要素がないと視聴率が取れないのでしょうか？「太閤記の令和版と思って見始めた人は期待外れでしょうね。草履のエピソ