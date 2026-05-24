【中銀チェック】前回はタカ派的据え置き、今回も据え置き見込みも今後をにらむ＝NZ中銀金融政策会合 27日にニュージーランド準備銀行(RBNZ/中央銀行)金融政策会合の結果が発表されます。政策金利は現行の+2.25％での維持予想が大勢となっています。市場予想通り2会合連続での据え置きを決めた前回4月8日の会合では、声明で「今回の据え置き決定は、中期的なインフレ上昇リスクに先手を打って対応することによる潜