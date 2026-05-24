◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２４日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが４点を追う２回に、２死から同点に追いついた。牧原大が日本ハム・北山から左前安打を放つと、山本祐、庄子も連打でチャンスメイク。満塁から正木が四球を選んで１点を返すと、次打者の周東が走者一掃の三塁打を右翼に放ち、試合を振り出しに戻した。