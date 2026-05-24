２２日、オンラインで記念撮影をする、西蔵自治区のラサ北京実験中学と北京第五実験学校の教師と生徒。（ラサ＝新華社記者／丁増尼達）【新華社ラサ5月24日】中国西蔵自治区ラサ市のラサ北京実験中学と北京市の日壇中学、北京第5実験学校が22日、合同授業を行った。両地の教師と生徒は距離の制約を越え、高精細画面を通じてリアルタイムで交流し、議論を交わした。ラサ北京実験中学は2024年、北京と西蔵自治区を結ぶ「ダブルテ