単身赴任中の夫に会いに、3歳の息子と新幹線に乗ったとき、事件は起きました。初めての新幹線に大喜びの息子が、私の膝の上でうとうとと眠り出したとき…突然、見知らぬ男性が隣に座って来たのです。息子とのびのび座るために指定席は2つとっていました。今は抱っこで寝ているけれど、起きたら席に戻そうとしていたことを伝えると…。「空いてるんだから誰が座っても構わないだろう」とぞんざいに言い返されてしまったのです。小さ