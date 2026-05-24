◇阪神大学野球入れ替え戦関西外国語大7―2大阪電気通信大（2026年5月24日GOSAND南港中央野球場）関西外国語大が連勝で2025年秋季リーグ以来2季ぶりの1部復帰を決めた。1回裏1死一、二塁で4番・鴻谷一翔（4年、初芝立命館）が中前適時打を放ち、先制した。「前日（1回戦）はふがいない結果（4三振）でしたが、気持ちの切り替えは出来ていました」4番の一打に続き、7番・橋口晃生（4年、報徳学園）の中前2点適時打で