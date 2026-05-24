福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介。メンバー全員の名前に“ゆう”が付く4人組アイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜。CDデビューをせずにジュニアを卒業した、自他ともに認める“異色のアイドル”として第一線を走り続ける彼らは、4月1日に結成15周年を迎えた。動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」では、彼らの結成15周年を記念した特別番組『ふぉ〜ゆ〜「15」Songs＆Stories』を独占配信。番組の打ち合わせ風景を収録し