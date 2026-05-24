おじいちゃん直伝・段ボールの縛りワザ（⇒次へ）【画像を見る】「ちぎった段ボール」がこんなに大活躍！ひと工夫で段ボール処理が驚くほど簡単に気づけば家にたまっている段ボール。紐で縛っても緩んでしまったり、運んでいる途中で崩れてしまったりして、「あ〜、もうっ！」となった経験はありませんか？そんなお悩みをみごと解決してくれる便利テクニックが、Instagramで注目を集めています。5.4万いいねを集めた目からうろこの