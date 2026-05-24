セレッソ大阪は５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST最終節で、ファジアーノ岡山と敵地で対戦した。90分以内の勝利で４位から２位に浮上できるＣ大阪は開始８分、横山夢樹の２戦連発となるゴールで先制に成功する。１点リードで迎えた後半、56分に横山がこの日、２点目をマーク。73分に１点を返されたが、81分に上門知樹の得点で突き放す。90分に失点も、そのまま３−２で逃げ切った。 Ｃ大阪はこれで