【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SME Japan × SME Koreaの合同プロジェクトとして誕生した6人組ボーイズグループKAJAが、5月23日に新宿ReNYにて3回目のワンマンライブ「KAJA LIVE＜Dive into the AWARD＞」を開催。その公式レポートが到着した。 ■フルメンバーそろっての熱いパフォーマンスに場内は熱狂に包まれた！ 会場の照明が暗転すると、赤いカーテンをバックにメンバ&#