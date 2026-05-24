ゴールデンウィーク前夜、大学から泰安の実家に戻った私は、父から連絡を受けた。「泰安行きの新幹線で日本人の旅行者に出会ったんだ。一人で泰山に登りたいらしい。お前は日本語を専攻しているから、よかったら交流してみないか？」私は父の言葉に胸がドキドキした。普段は学校で日本人教師と話す機会があったが、見知らぬ日本人と交流するのは今回が初めてだ。「うん、いいよ」と返信した。こうして、日本人の吉見さんとウィーチ