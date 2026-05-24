２３日、大阪府東大阪市の住宅で電気コードが絡まった男性の遺体が見つかりました。 【写真を見る】“電気コード”絡まった男性遺体が住宅２階で見つかる…玄関は「施錠」リビングには「財布」が残され「金庫」は空大阪・東大阪市 警察は事件性の有無も含めて捜査しています。 ２３日午後１時１５分ごろ、東大阪市花園東町にある住宅で、「しばらく連絡が取れない」と住人の親族の男性から警察に通報があり