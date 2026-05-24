21日の園田競馬メイン11R「奈良県産はちみつ特別」（A2、12頭立て、ダート1230メートル）は単勝1.4倍の断然人気に推された小牧太（58）騎乗のキングスピカ（牡4＝保利平、父エスポワールシチー）が大外を一気に伸びて快勝。連勝を5に伸ばした。道中は中団やや後方を追走。3コーナーで一気に加速し、4番手で最終直線を迎えた。大外を回らされたことを逆手に取り、外ラチに近い進路を選択。この馬の末脚が生きる形に持ち込み、上