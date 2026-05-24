2001年5月、「ハンセン病国家賠償訴訟」の勝訴判決に喜ぶ原告団や支援者ら＝熊本地裁前ハンセン病患者に対する隔離政策を規定した、らい予防法が廃止された1996年以降の30年間で、全国13の国立療養所から社会復帰したものの、再び療養所に入所した元患者が少なくとも延べ415人に上ることが24日、共同通信の取材で分かった。高齢化による健康面の不安や、根強い偏見・差別への恐れが背景にあるとみられる。今年4月で予防法廃止