◇パ・リーグロッテ―楽天（2026年5月24日楽天モバイル最強パーク）ロッテは4番・指名打者で出場した山口が初回に先制の適時二塁打を放った。1死一、三塁から楽天の先発・藤井の外角低めのシンカーを右翼線へ運んだ。山口は「打ったのはシンカーです。昨日最後の打席、チャンスで回ってきて打てませんでしたし、今日最初の打席がチャンスだったのでいつもより集中して打席立ってなんとか先制点をと思っていたので、良