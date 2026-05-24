今国会初めての党首討論では、過去最多6人の野党党首が高市総理と議論を交わしました。最大の争点は、イラン情勢を受けた補正予算の編成とその財源についてでした。【写真で見る】今国会初の党首討論 気になる論点は今国会初の党首討論イラン情勢について論戦中道改革連合 小川淳也代表「破壊力のある笑顔にやられそうなんですが、ちょっと心を鬼にして厳しいお尋ねをいたします」本来はこの国の将来像や進路について、与野党ト