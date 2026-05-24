タレントのあのちゃんが出演した１８日深夜放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜０時１５分）が、ＳＮＳで批判を浴びている。「嫌いな芸能人」という質問には、共演したボーイズグループメンバーからも疑問視する声が出ていた。１８日深夜放送では、あのちゃんらが質問に答えてサッカーのシュートを決める企画があった。あのちゃんは質問内容を事前に聞かされていなかったため、「怖い」とこぼす。「好きな食べ物