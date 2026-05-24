レスリングの明治杯全日本選抜選手権（東京スポーツ新聞格技振興財団協賛）最終日（２４日、駒沢体育館）で、女子５０キロ級の須崎優衣（キッツ）に明るい兆しが見えている。２０２１年東京五輪金メダルの須崎は、２４年パリ五輪で銅メダル。２大会連続のメダルを手にしたが、現在は２８年ロサンゼルス五輪での女王奪還に燃えている。この日の決勝も序盤から試合を優位に進めて小川凜佳（育英大）に快勝。今秋のアジア大会（愛