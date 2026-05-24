パートナーと同じ時間に就寝することが、より良い睡眠を得る秘訣になる可能性があるという。ある研究で一緒に就寝するカップルは、睡眠リズムが合わないカップルに比べ、より早く眠りに落ち、夜間に目が覚める時間が短いことが発見された。 【写真】北川景子“新境地”開拓初挑戦の技法でネコの抱き枕完成 ソウル国立大学が主導し、英国王立精神医学会の学術誌「BJPsych Open」に掲載された研究では、60歳以上