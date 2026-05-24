薬師丸ひろ子Concert Tour 2026 〜明日が来る〜 メインビジュアル 薬師丸ひろ子が、5月24日に放送されたニッポン放送「薬師丸ひろ子 ハート・デリバリー」で、今年のコンサートツアー「薬師丸ひろ子Concert Tour 2026 〜明日が来る〜」の開催を発表した。今年の全国ツアーは、9月4日の千葉県市川市文化会館を皮切りに、11月29日の東京国際フォーラム ホールAまで、全国18都市21公演を回ります。チケットの最速先行