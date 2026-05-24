女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２５日に、第４１話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）りん（見上愛）は、千佳子（仲間由紀恵）の手術の前日、千佳子の病室で、一晩を過ごすことにする。迎えた手術当日、医師の今井（古川雄大）の手術介助を手際よく行う看病婦のフユ（猫背椿）の姿を見て、りんは心動