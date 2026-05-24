【新華社西安5月24日】中国陝西省延安市の交通量の多い道路上で18日、親鳥とはぐれたカワラヒワのひなが見つかった。同市野生動物救助センターの職員が近隣住民と協力し、ひなを近くの木の上に置いたところ、間もなく親鳥が現れ、見守っていた人々から歓声が上がった。（記者/孫正好）