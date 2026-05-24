◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２４日・東京Ｄ）巨人は０―０の３回の守備で２死三塁のピンチとなった。中野の遊撃への強烈なゴロを泉口がストップ。前に落とした白球を拾って一塁送球した。一塁・ダルベックは懸命に足とミットを伸ばしてベースから足が離れながら捕球。アウトの判定に阪神・藤川監督がリクエストも、捕球の瞬間に数ミリ足がベースに触れて残っていたとみなされ、判定変わらずアウト。竹丸を助けた。