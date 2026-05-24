4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜の結成15周年記念として、TELASAで『ふぉ〜ゆ〜「15」Songs ＆ Stories』が24日午後3時から配信されることが決定した。全15回の特別番組の＃1＆2が2本同時配信される。【写真】焚き火を囲むふぉ〜ゆ〜と藤やん福田悠太、辰巳雄大、越岡裕貴、松崎祐介…メンバー全員の名前に“ゆう”が付く４人組アイドルグループ・ふぉ〜ゆ〜。CDデビューをせずにジュニアを卒業した、自他ともに認める“異色のアイ