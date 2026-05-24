元TOKIOの松岡昌宏（49）が24日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。子供のころから好きな女優を明かした。主演舞台「はがきの王様」が上演中の松岡。舞台にはたくさんの仲間が訪れたという。「久々にお会いできてうれしいなって。夏樹陽子さん」と、女優の夏樹陽子の名前を挙げた。2人は2018年のTBSドラマ「大恋愛〜僕を忘れる君と」で親子役で共演している。松岡は「俺、夏樹陽子さんね、ガキのこ