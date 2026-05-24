◆報知新聞社後援男子プロゴルフツアーメジャー初戦日本プロ選手権センコーグループカップ最終日（２４日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）２３歳の細野勇策（三共グループ）が逃げ切り、メジャーで初優勝を飾った。日本勢としては１９９１年ダイドードリンコ静岡オープンの羽川豊以来３５年ぶりのレフティーＶ。海外勢では２０１５年日本プロ選手のアダム・ブランド（豪州）、１８年ミャンマー・オープンの