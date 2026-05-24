人気と実力を兼ね備えた落語芸術協会のホープ柳亭小痴楽（37）が24日、2028年秋に六代目柳亭痴楽を襲名すると発表した。同日放送のNHKラジオ「小痴楽の楽屋ぞめき」（日曜後1・05）の生ぞめきスペシャル2026で発表した。発表前には春風亭昇太のトランペットのファンファーレ演奏があり、昇太は「いいタイミングだと思いますよ」と話した。小痴楽は「これから、こういう人間になっていきますという会を開いていきます」と語った