◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（バンテリンドーム）中日・加藤匠馬捕手が好プレーを連発した。３回無死一、二塁で岡本のバントを処理。際どいタイミングだったが、三塁への素早い送球で封殺した。さらに次打者の名原への２球目はワンバウンド。やや一塁側にはじいたが、強肩を生かして三塁進塁を狙った中村奨を、またも刺した。ピンチから、あっという間に２死一塁。高橋宏斗投手を救い、この回を無失点で終えた。