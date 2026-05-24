ハル・シティを率いるセルゲイ・ヤキロヴィッチ監督が、プレミアリーグ昇格を受けて大型補強に動くことを示唆した。23日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えた。ハルは23日に行われたチャンピオンシップ昇格プレーオフ決勝でミドルスブラと対戦。ブリストル・シティから期限付き移籍中の平河悠が、後半アディショナルタイム5分にオリヴァー・マクバーニーの決勝点を演出し、1−0で勝利した。2016−17シーズン以来と