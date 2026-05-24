２３日、坑内での１０時間以上の捜索活動を終え、地上に戻る救援隊員。（沁源＝新華社記者／曹陽）【新華社長治5月24日】中国山西省長治市沁源（しんげん）県の通洲集団留神峪（りゅうじんよく）炭鉱で22日に起きたガス爆発事故では多数の死傷者が出た。現場では深夜から早朝にかけても救援隊員が捜索・救助活動を続けている。２４日、事故現場で救助活動に当たる救援ロボット。（沁源＝新華社記者／曹陽）２４日、救援活動が続