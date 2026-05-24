「TOKYO TULIP ROSE」から、夏限定フレーバー『チューリップローズ 白桃バター』が2026年5月27日（水）より新発売♡国産白桃のみずみずしい香りと発酵バターのコクを合わせた、夏だけのプレミアムな味わいが楽しめます。花びらのように繊細なラングドシャに、とろけるショコラクリームを重ねた華やかなスイーツは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったりです♪ 白桃×バタ