◇MLB ジャイアンツ 10-3 ホワイトソックス(日本時間24日、オラクル・パーク)ホワイトソックス・村上宗隆選手がジャイアンツ戦に「2番・ファースト」でスタメン出場。4打数無安打も、守備ではミスを取り返す懸命なプレーを見せました。デイゲームで行われたこの試合は5回、ホワイトソックスのサードを守るミゲル・バルガス選手が1イニングにフライを2度落球するなど、日差しが守備陣の敵となっていました。その後6点ビハインドの6