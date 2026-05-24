「爆笑問題」田中裕二（61）が24日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）に生出演し、ゲスト出演した歌手で女優の小柳ルミ子（73）に、まさかの“ぶっこみ”をする一幕があった。7月に74歳の誕生日を迎える小柳が、「ホント元気でしょう？おかしいよね。もうじき74なんですよ。こんなおばあちゃん、いる？」と自虐も込めつつ語った。すると、田中は「僕らが昭和40年生まれなんで。だから、大澄賢也君と一緒