「巨人−阪神」（２４日、東京ドーム）阪神の森下翔太外野手が二回に左翼守備で好プレーを見せた。二回無死、ダルベックが放った打球は痛烈に三塁線を破った。完全に二塁打コースだったが、森下が素早く打球線上に入り、エキサイトシートギリギリのところで捕球。そこから二塁へ強肩を発揮してノーバウンド送球だ。見事にベースカバーに入った中野にストライクで届き、二塁を狙ったダルベックは余裕でタッチアウトに。敵地