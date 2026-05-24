5G、5G-Aから将来的に6Gへと進化するモバイル通信ネットワーク、10ギガビット級光ネットワーク、衛星インターネットなどは、すべて次世代通信網の範疇に入る。このうち5Gの進化版ネットワークである5G-Aは、5Gと一体何が違うのだろうか。5月を迎えた浙江省杭州市の景勝地・杭州西渓国家湿地公園では、テスト中の人型ガイドロボットが大きな注目を集めていた。このガイドロボットは対話や交流の内容だけでなく、移動の過程でリアル