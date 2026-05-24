本多大夢さんと浜川路己さんによるアイドルデュオ「ROIROM（ロイロム）」が、5月7日に『CLASSIC WAVE』でメジャーデビューを果たしました。さらに、6月10日にはデビュー・ミニ・アルバムをリリースし、7月19、20日には横浜アリーナでデビュー後初の単独公演「ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”」を開催することが発表されています。 現在は、メジャーデビューに合わせてさまざまなテレビ番組に出演し、急激にファンを増やして