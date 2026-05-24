珍しい“ハプニング”が起きた。東京ヴェルディは５月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第18節で横浜F・マリノスとホームで対戦。その試合中に思わぬ珍事が発生した。話題のシーンは前半。ボールを持った福田湧矢がペナルティエリア左手前で反転すると、そのまま思い切りよく右足を振り抜く。しかしシュートは相手DFにブロックされた。ところがその瞬間、福田の右足のスパイクが勢いよく脱げ、そのままゴール方向